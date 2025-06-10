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В Киеве задержали мошенника, который за 400 тыс грн обещал «договориться с судьями», чтобы освободить мужчину из тюрьмы

18:14, 10 июня 2025
Женщина хотела «выкупить» мужа из заключения, а попалась на мошенника.
В Киеве задержали мошенника, который за 400 тыс грн обещал «договориться с судьями», чтобы освободить мужчину из тюрьмы
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В Киеве задержали мошенника, который за деньги пообещал женщине «договориться с судьями» о досрочном освобождении ее мужа из-под стражи. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Установлено, что, находясь в столичном следственном изоляторе, злоумышленник наладил отношения со своим соседом по камере и завоевал его доверие. Узнав историю мужчины, он решил нажиться на его жене.

Аферист предложил сокамернику воспользоваться его «надежными связями» в судебных учреждениях. Для реализации плана он договорился, что после освобождения встретится с женой заключенного и подробно ознакомит ее с условиями «сотрудничества». В конце марта этого года по решению суда злоумышленник оказался на свободе, несмотря на то что в отношении него рассматривается еще одно дело по факту совершенной им кражи.

«Вскоре мошенник связался с женой сокамерника и сообщил, что она якобы должна передать судьям взятку для принятия «нужного» решения — освобождения мужа из мест лишения свободы. Деньги он предложил передать через несуществующего знакомого, который якобы имеет «полезные связи» в судебной системе», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника сразу после получения 400 тысяч гривен.

За содеянное мошеннику грозит до 8 лет лишения свободы.

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прокуратура мошенник Киев

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