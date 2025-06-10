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В Сумах отец троих детей получил повестку, но уклонился от мобилизации – что решил суд

17:38, 10 июня 2025
Мужчина объяснил, что прошел ВЛК и получил отсрочку от мобилизации как отец троих детей, хотя на тот момент его старшему ребенку уже исполнилось 18 лет.
В Сумах отец троих детей получил повестку, но уклонился от мобилизации – что решил суд
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В Сумах военнообязанный, имеющий троих детей, получил повестку, но уклонился от мобилизации. Приговор по делу № 591/13394/24 вынес Заречный районный суд города Сумы.

В материалах дела указывается, что сумчанин в декабре 2022 года прошёл ВЛК, которая признала его годным к мобилизации. В июле 2023 года он получил повестку, однако отказался от прохождения военной службы.

На суде обвиняемый вину признал частично.

Мужчина пояснил, что в декабре 2022 года прошёл ВЛК и получил отсрочку от мобилизации, как отец троих детей. Хотя на тот момент его старшему ребёнку уже исполнилось 18 лет.

Он заявил, что «статус многодетной семьи им был продлён именно из-за обучения ребёнка и соответствующее удостоверение действовало до 01.01.2025. При таких обстоятельствах и учитывая, что отсрочку ему предоставили, когда один ребёнок достиг совершеннолетия, то он считал, что отсрочка продолжает действовать».

Также обвиняемый утверждал, что в июле 2023 года его жену прооперировали и она проходила реабилитацию, а потому он вынужден был ухаживать за детьми.

«В настоящее время он работает на предприятии, которое получило статус критической инфраструктуры, и он ожидает принятия решения по своему бронированию», — говорится в материалах дела.

Суд объяснил мужчине, что право на отсрочку предоставляется не людям со статусом «многодетная семья», а только тем, кто воспитывает несовершеннолетних детей. Также реабилитация жены не является причиной того, чтобы не прийти в ТЦК.

Суд считает целесообразным учесть социально значимый вид трудовой деятельности мужчины, который работает в ООО «КБ «Укрспецмаш», являющемся предприятием критической инфраструктуры, и что в настоящее время решается вопрос бронирования обвиняемого.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание по этому закону в виде 3 лет лишения свободы.

Однако на основании ст. 75 УК Украины мужчина был освобождён от отбывания назначенного наказания с испытанием, установив ему испытательный срок продолжительностью 1 год, и в соответствии со ст. 76 УК Украины возложив на него следующие обязанности:

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации;

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы.

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