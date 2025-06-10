Пытались продавать трофейное оружие в Украине — правоохранители задержали шестерых дельцов

Злоумышленники продавали российские автоматы, снайперские винтовки, гранатометы и взрывчатку.

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Правоохранители задержали шестерых дельцов, которые пытались наладить нелегальную продажу оружия в четырех разных регионах Украины. Среди изъятого у злоумышленников — российские автоматы, снайперские винтовки, гранатометы и взрывчатка. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В Киевской области задержаны двое фигурантов, которые вывозили оружие с мест бывших боев в столичном регионе, а затем подыскивали клиентов среди криминальных кругов.

В Днепре сотрудники СБУ совместно с ГБР задержали местного правоохранителя, который через свои связи в прифронтовых районах вывозил трофейное оружие в областной центр.

Затем знакомый чиновника через почту отправлял заказчикам разукомплектованные средства поражения под видом посылок с бытовой техникой.

В Житомирской области задержан еще один делец, который вывез с Харьковского направления боевых действий снайперскую винтовку российского образца. Злоумышленник спрятал ее в тайнике в лесном массиве и пытался продать.

В Закарпатье на торговле оружием задержан 45-летний житель Мукачевского района. Согласно материалам дела, он обустроил в лесополосе тайник с взрывчаткой и гранатометами и подыскивал покупателей.

По данным фактам задержанным сообщено о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

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