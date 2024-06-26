Опубликован приказ МОН, согласно которому обучение в аспирантуре по контракту больше не дает право на отсрочку – на кого он не будет распространяться

Приказ МОН касается также и невоеннообязанных женщин, хотя и содержит целый ряд исключений – к примеру, для забронированных и экспертов, анализирующих нормативные акты

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Министерство образования и науки Украины опубликовало приказ, которым, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения в аспирантуре по контракту и откорректированы правила возобновления обучения в аспирантуре. Это, по словам МОН, сделано для того, чтобы «обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации».

При этом приказ МОН касается также и невоеннообязанных женщин, хотя и содержит целый ряд исключений.

Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, не дающих право на отсрочку.

Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.

Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.п. – подробнее в приказе МОН 910).

Речь идет о приказе МОН за подписью Оксена Лисового «О некоторых особенностях приобретения и обновления и статуса соискателя высшего образования в 2024 году» №910 от 24 июня 2024 года. В настоящее время приказ уже юстирован Министерством юстиции под №945/42290. Он действующий.

Также напомним, что сохраняется ЕВЭ(единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру, но изменяется вес его компонентов при расчете конкурсного балла. Поэтому все, кто зарегистрировался на ЕВЭ в 2024 году, сдают его.

Допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.

Относительно ЕВЭ в части иностранного языка, оценка поступающего может не учитываться в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться по усмотрению учреждения или заведения, которое может учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен. А оценка, полученная в результате составления ЕВЭ в части иностранного языка, остается обязательной для поступления на магистерские программы.

Также напомним, что заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что в 2024 году будут введены специальные государственные экзамены для вступивших в 2022 году, чтобы проверить, что они действительно продолжают свое обучение в аспирантуре, а не используют аспирантуру «не по назначению».

Что предполагает приказ МОН от 24.06.2024 №910

Временно до 1 января 2025 г. приостановить:

прием заявлений, проведение конкурсного отбора, заключение договоров об обучении между заведением высшего образования и поступающим, и зачисление на обучение для получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования и в ассистентуру-стажировку на дневную или дуальную формы получения образования за средства физических и юридических лиц (кроме абитуриентов из числа лиц, определенных частями первой, третьей, пятой, шестой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», при условии подтверждения соответствующего права средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портала Дія) или путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой государственной электронной базой по вопросам образования);

перевод соискателей высшего образования (кроме соискателей высшего образования из числа лиц, определенных частями первой, третьей, пятой, шестой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», при условии подтверждения соответствующего права средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) или путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой государственной электронной базой по вопросам образования) на дневную или дуальную формы получения образования с других форм получения образования;

возобновление (включая допуск к образовательному процессу после окончания срока прерывания обучения) на дневную или дуальную формы получения образования, кроме следующих категорий лиц:

лица, определенные частями первой, третьей, пятой, шестой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», при условии подтверждения соответствующего права средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портала Дія) или путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой государственной электронной базой по вопросам образования;

лица, которые на дату обновления не достигли 25-летнего возраста, при наличии информации о предварительном обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

соискатели высшего образования, имевшие перерыв в обучении в связи с беременностью и родами или уходом за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (шестилетнего возраста в предусмотренных законодательством случаях);

лица, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022;

лица, возобновляемые для получения образования за медицинскими или фармацевтическими специальностями, при наличии информации о предварительном обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

лица, которым был предоставлен академический отпуск продолжительностью не более одного года по медицинским показаниям, в связи с участием в программе академической мобильности или в связи с семейными обстоятельствами, при наличии информации о предварительном обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

лица, которые возобновляются в состав курсантов высших военных учебных заведений, высшего образования со специфическими условиями обучения, военных учебных подразделений высшего образования.

Руководителям учебных заведений и научных учреждений всех форм собственности и сфер управления поручено обеспечить соблюдение требований этого приказа. Директорату профессионального высшего, высшего образования и директорату аттестации кадров высшей квалификации поручено обеспечить верификацию данных о соискателях высшего образования зачисления, восстановление и перевод которых происходило в 2024 году и осуществить организационно-технические мероприятия в случае выявления случаев нарушения законодательства.

На кого не распространяются запреты

Следовательно, новые жесткие правила не коснутся лиц, определенных частями 1, 3, 5 и 6 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» при подтверждении соответствующего права (очевидно, речь идет о праве на отсрочку) средствами Портала Дія или путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Единой государственной электронной базой по образованию.

Напомним, что упомянутые части статьи 23 предусматривают следующие категории лиц:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому КМУ, і перебувають на спеціальному військовому обліку;

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першоїстатті 135 Сімейного кодексу України;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

опікун особи, визнаної судом недієздатною;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім’ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я). У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім’ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостоюстатті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Голова та інші члени Рахункової палати;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, апарату Міністерства внутрішніх справ України та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України;

дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, Міністерства закордонних справ України, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;

державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року).

до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" чи базову військову службу

військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону.

Автор: Наталья Мамченко

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