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Жительница Львовщины пыталась провезти 40 гаджетов Apple под видом продуктов

14:48, 26 июня 2024
Женщина скрыла технику под ящиками с продуктами.
Жительница Львовщины пыталась провезти 40 гаджетов Apple под видом продуктов
Источник фото: UkraineCustoms
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43-летняя женщина из Львовщины пыталась провезти в Украину технику Apple, скрыв ее под видом продуктов. Инцидент произошел на пункте пропуска «Рава-Русская – Хребенне», когда она возвращалась из частной поездки из Польши на автомобиле «Dodge Grand Caravan. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала полосу «зеленый коридор», которая предназначена для перемещения товаров, не подлежащих письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами, а также не подпадают под установленные законодательством запреты или ограничения.

Однако при осмотре салона автомобиля работники таможни обнаружили под личными вещами - ящиками с продуктами и средствами гигиены - 40 гаджетов Apple, среди которых были наушники, часы, компьютер, планшеты и 4 смартфона других торговых марок. Кроме того, в автомобиле находилось 150 кг различных продуктов.

Согласно таможенным правилам, граждане могут ввозить на территорию Украины пищевые продукты для собственного потребления на общую сумму, не превышающую 200 евро на одного человека, в таких объемах:

Упакованные продукты производителя, предназначенные для розничной торговли - не более одной упаковки или общей массой до 2 кг каждого наименования на одного человека.

Продукты без упаковки - до 2 кг каждого наименования на одного человека.

Неделимый продукт без упаковки, готовый к непосредственному употреблению - не более одного наименования на одного человека.

По этим фактам составлено два админпротокола: по ч. 1 ст. 483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) и ч. 3 ст. 471 (недекларирование товаров, подпадающих под установленные законодательством ограничения по ввозу на таможенную территорию Украины) Таможенного кодекса Украины.

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