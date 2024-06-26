Жителька Львівщини намагалася провезти 40 гаджетів Apple під виглядом продуктів

Жінка приховала техніку під ящиками з продуктами.

Джерело фото: UkraineCustoms

43-річна жінка з Львівщини намагалася провезти в Україну техніку Apple, приховавши її під виглядом продуктів. Інцидент стався на пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне», коли вона поверталася з приватної поїздки з Польщі на автомобілі «Dodge Grand Caravan». Про це повідомила Державна митна служба України.

Для проходження митного контролю жінка обрала смугу «зелений коридор», яка призначена для переміщення товарів, що не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами, а також не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження.

Однак під час огляду салону автомобіля працівники митниці виявили під особистими речами – ящиками з продуктами та засобами гігієни – 40 гаджетів Apple, серед яких були навушники, годинники, комп'ютер, планшети та 4 смартфони інших торгових марок. Крім того, в автомобілі знаходилося 150 кг різноманітних продуктів.

Згідно з митними правилами, громадяни можуть ввозити на територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, що не перевищує 200 євро на одну особу, в таких обсягах:

Упаковані продукти виробника, призначені для роздрібної торгівлі – не більше однієї упаковки або загальною масою до 2 кг кожного найменування на одну особу.

Продукти без упаковки – до 2 кг кожного найменування на одну особу.

Неподільний продукт без упаковки, готовий до безпосереднього вживання – не більше одного найменування на одну особу.

За цими фактами складено два адмінпротоколи: за ч. 1 ст. 483 (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) та ч. 3 ст. 471 (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством обмеження щодо ввезення на митну територію України) Митного кодексу України.

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