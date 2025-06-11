Зебра втекла із зоопарку, а повернулася на гелікоптері – відео

У Теннессі зебру-втікачку Еда повернули додому гелікоптером.

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У штаті Теннессі зебра на ім’я Ед, яка втекла з приватного господарства, стала героїнею незвичайної рятувальної операції. Про це повідомило видання The Guardian.

Тварина провела тиждень на свободі, після чого її виявили на пасовищі поблизу однієї з громад у центральній частині штату. Для повернення зебри додому офіс шерифа округу Резерфорд залучив авіацію. Еда обережно загорнули в спеціальну сітку та транспортували гелікоптером до причепа для перевезення тварин.

Відео цієї операції швидко поширилося в соціальних мережах, зробивши зебру Еда справжньою інтернет-зіркою.

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