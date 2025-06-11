В США миллионы американцев выйдут на самый большой митинг против Трампа — в его день рождения

Акция «No Kings» охватит более 1800 городов во всех штатах и ​​станет ответом на военный парад, который Трамп организовал к своему 79-летию.

Фото: Kenny Holston/The New York Times

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14 июня во всех штатах США пройдёт массовая волна протестов против президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Axios.

Акция под названием «No Kings» («Без королей») может стать крупнейшим однодневным антивластным митингом с начала второго срока главы Белого дома, отмечают организаторы.

Протесты пройдут на фоне военного парада в Вашингтоне, который Трамп инициировал по случаю своего 79-летия и 250-летия армии США. На проведение мероприятия планируется потратить от 25 до 45 миллионов долларов (без учёта затрат на охрану и правоохранительные органы).

«No Kings — это день национального сопротивления», — заявляют организаторы.

Акции состоятся более чем в 1 800 локациях по всем 50 штатам, а также в Пуэрто-Рико. К инициативе присоединились более 100 общественных и продемократических организаций. Ожидается участие миллионов человек.

Примечательно, что в Вашингтоне протестов не запланировано. Организаторы объясняют это желанием «создать контраст, а не конфликт».

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