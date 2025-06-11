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В США мільйони американців вийдуть на найбільший мітинг проти Трампа — в його день народження

12:36, 11 червня 2025
Акція «No Kings» охопить понад 1 800 міст у всіх штатах і стане відповіддю на військовий парад, який Трамп організував до свого 79-річчя.
В США мільйони американців вийдуть на найбільший мітинг проти Трампа — в його день народження
Фото: Kenny Holston/The New York Times
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14 червня в усіх штатах США відбудеться масова хвиля протестів проти президента Дональда Трампа. Про це повідомляє видання Axios.

Акція під назвою «No Kings» («Без королів») може стати найбільшим одноденним антивладним мітингом з моменту початку другого терміну глави Білого дому, повідомляють організатори.

Протести відбуватимуться на тлі військового параду в Вашингтоні, який Трамп ініціював до свого 79-річчя та 250-річчя армії США. На цей захід планується витратити від $25 до $45 мільйонів (без урахування витрат на охорону і правоохоронців).

«No Kings — це день національного спротиву», — кажуть організатори.

Протест пройде у понад 1 800 локаціях по всіх 50 штатах, а також у Пуерто-Рико. До ініціативи долучилися понад 100 громадських і продемократичних організацій. Очікується участь мільйонів людей.

Цікаво, що жодної акції протесту у Вашингтоні не планується. Організатори пояснюють це тим, що хочуть «створити контраст, а не конфлікт».

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США Дональд Трамп

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