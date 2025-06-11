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Використання ШІ в юридичних документах може порушувати законодавство або судові правила — Верховний суд Арканзасу

14:42, 11 червня 2025
Верховний суд Арканзасу оприлюднив проект постанови щодо питань штучного інтелекту.
Використання ШІ в юридичних документах може порушувати законодавство або судові правила — Верховний суд Арканзасу
Фото: medium.com
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Використання штучного інтелекту в юридичних документах може порушувати законодавство Арканзасу або судові правила. Про це йдеться в проекті адміністративного наказу, опублікованому Верховним судом штату, пише Arkansasadvocate.

Зокрема, проект наказу стосується використання конфіденційних судових даних генеративним штучним інтелектом. У документі зазначається, що моделі ШІ зберігають дані, введені користувачами таких продуктів, як ChatGPT, з метою подальшого навчання великих мовних моделей, які почали масово використовуватись.

«Будь-яка особа, яка свідомо або ненавмисно розкриває конфіденційну або засекречену інформацію, пов’язану з клієнтом чи справою [генеративній моделі ШІ], може порушувати встановлені правила», — йдеться в проекті наказу. При цьому конкретно посилаються на Адміністративний наказ № 19 Верховного суду Арканзасу, Правила професійної етики Арканзасу та Кодекс суддівської етики Арканзасу.

Крім того, проект наказу забороняє будь-якій особі, яка має внутрішній доступ до судової системи штату — CourtConnect, — «навмисне розкривати внутрішні дані наших судів генеративному ШІ».

Проект передбачає виняток із цієї заборони за наявності схвалення Комітету з автоматизації Верховного суду для участі в «дослідницькому та аналітичному проекті, пов’язаному з використанням генеративних і загальних ШІ-технологій на благо наших судів».

Проект наказу, ймовірно, не стосується ширшого питання використання ШІ адвокатами в межах судової системи штату. Останніми місяцями судді по всій країні висловлювали невдоволення юристами, які подавали матеріали з посиланням на неіснуючі або неактуальні справи внаслідок так званих «галюцинацій ШІ», що в окремих випадках призводило до дисциплінарних заходів.

Комітет Верховного суду Арканзасу з автоматизації створив підкомітет для «вивчення використання ШІ в судах». У передмові до проекту наказу зазначено, що в ході подальшої роботи комітет надаватиме рекомендації.

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суд США штучний інтелект ШІ

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