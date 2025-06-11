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Дубай зводить найвищу станцію метро у світі: висота – 74 метри

14:24, 11 червня 2025
У Дубаї зводять станцію-вежу у стилі Бурдж-Халіфа.
Дубай зводить найвищу станцію метро у світі: висота – 74 метри
Фото: Khaleej Times
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У Дубаї стартувало будівництво нової гілки метро — Синьої лінії, яка включатиме станцію Emaar Properties, що претендує на звання найвищої у світі з висотою 74 метри. Про це повідомило видання Khaleej Times.

Станцію зведуть у районі Dubai Harbour у рамках масштабного проєкту розвитку північно-східної частини міста. Вона забезпечить зручне сполучення з Міжнародним аеропортом Дубаю та допоможе розвантажити транспортну систему мегаполіса, зменшивши затори.

Дизайн станції розробила американська архітектурна компанія Skidmore, Owings & Merrill, відома такими проєктами, як Бурдж-Халіфа та Сірс-Тауер. У конструкції використають камінь, бронзу та скло, що відображає екологічність, міцність і культурну спадщину емірату.

Станція Emaar Properties, площею близько 11 тисяч квадратних метрів, зможе обслуговувати до 160 тисяч пасажирів на день. До 2040 року очікується, що її щоденний пасажиропотік перевищить 70 тисяч осіб. Вона стане символом концепції «Дубай: ворота у майбутнє».

Після завершення Синьої лінії в 2029 році мережа дубайського метро розшириться до 131 км і налічуватиме 78 станцій у дев’яти районах міста. Відкриття рекордної станції стане ще одним кроком у розвитку транспортної інфраструктури Дубаю.

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метро

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