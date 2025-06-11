Результати перевірки невідомими експертами робіт кандидатів на директора БЕБ демонструють парадокси з оцінками – таблиця

Дивним чином вийшло так, що кандидати на директора БЕБ з однаковими відповідями посідають діаметрально протилежні місця, а кандидати з різними відповідями набирають однакову кількість балів – Віктор Дубовик опублікував таблицю, яка демонструє «парадокси» конкурсу.

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У результаті «перевірки» практичних завдань кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) вийшло так, що кандидати з однаковими відповідями посідають діаметрально протилежні місця, а кандидати з різними відповідями набирають однакову кількість балів. Про такі маніпуляції повідомив один з учасників конкурсу Віктор Дубовик, який продемонстрував відповідну таблицю.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ делегувала перевірку завдань кандидатів неназваним експертам, а самі члени конкурсної комісії самоусунулися від безпосередньої оцінки відповідей на практичні завдання кандидатів. Будь-яка публічна інформація щодо того, хто ж перевіряв практичні роботи претендентів на крісло очільника БЕБ, них відсутня.

При цьому комісія засекретила навіть для кандидатів дані про їх оцінки за практичні роботи та людей, які ці оцінки виставляли. Так, конкурсна комісія відмовила у наданні інформації стосовно того, як і ким були виставлені оцінки, чи обговорювалися комісією роботи кандидатів, як підбивали підсумки, якщо експертів було декілька, а на засіданні Комісії оголосили лише підсумковий бал. Не був опублікований і протокол про затвердження результатів практичних робіт та загального рейтингу учасників конкурсу.

«Чому за результатами перших двох етапів, які передбачали виключно автоматичне визначення результатів (когнітивні тести + тести на знання законодавства) я займав друге місце, а після практичних робіт (де вперше зʼявляється людський фактор) - раптом переміщаюся на 10 сходинку? А ті хто займав місця нижчі, раптово стають лідерами й є представниками однієї інституції.

Відповідь дуже проста – практичні роботи перевірялися не членами конкурсної комісії, а невідомими членами робочої групи конкурсної комісії за невідомими параметрами.

Ці прізвища ніхто не знає й ДВА мої запити надати інформація про цих людей та методологію оцінювання – Комісія з добору директора БЕБ просто проігнорувала.

Проте, судячи з соціальної мережі LinkedIn, це можуть бути молоді юристи, які щойно закінчили вищі навчальні заклади та позначають своїм першим місцем роботи саме конкурсну комісію БЕБ.

Тому, коли хтось каже про чесність та відкритість цього конкурсу – мені стає просто смішно.

Для наочності абсурдності відповідей та оцінок публікую власну аналітичну таблицю, відповідно до якої кандидати з ОДНАКОВИМИ відповідями посідають діаметрально протилежні місця, а кандидати з різними відповідями набирають ОДНАКОВУ КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ. І саме тут, під час практичних завдань відбулася одна з маніпуляцій конкурсної комісії (чи точніше невідомих людей зі складу робочої групи конкурсної комісії)» – зазначив Віктор Дубовик.

Крім того, Віктор Дубовик зауважив, що «коли кажуть про атаку на кандидата-лідера, чомусь всі замовчують про інтервʼю цього кандидата, яке вийшло ще до початку співбесід з конкурсною комісією, в якому він назвав себе вже визначеним комісією переможцем».

Зазначимо, що наразі у конкурсі до БЕБ 16 кандидатів, майже половина з яких – працівники НАБУ.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», на засіданні 8 квітня голова конкурсної комісії з відбору директора Лаура Стефан оголосила, що всі кандидати проходять на наступний етап. Слід зазначити, що на засіданні були присутні лише троє членів комісії від «міжнародників». Тим не менш, незважаючи на відсутність кворуму, Стефан зазначила, що «нам не потрібно приймати сьогодні рішення, бо всі кандидати пройшли попередній етап конкурсу».

Автор: Наталя Мамченко

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