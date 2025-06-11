На Черкащині відправили за грати чоловіка, який підпалив авто військовослужбовця ЗСУ

Жителя Уманщини засуджено до чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.

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На Черкащині суд визнав винним 25-річного жителя Уманського району у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Зазначається, що в серпні 2024 року чоловік отримав від невстановленої особи через месенджер «Телеграм» пропозицію здійснювати підпали автомобілів військовослужбовців, з метою ослаблення держави та перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Обвинувачений детально спланував свої злочинні дії, підготував засоби маскування й розпалювання вогню та вночі здійснив підпал камуфльованого автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Зазначені дії він фіксував на відео і надсилав замовнику для звіту.

У ході слідства з’ясовано, що замовником протиправних дій виявився спеціальний агент фсб РФ.

Палію призначено покарання - чотири роки та шість місяців позбавлення волі.

Вирок набирає законної сили після 30 днів з моменту його проголошення, якщо сторонами не було подано апеляційну скаргу.

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