В Черкасской области посадили в тюрьму мужчину, который поджег авто военнослужащего ВСУ

Житель Уманщины осужден на четыре года и шесть месяцев лишения свободы.

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В Черкасской области суд признал виновным 25-летнего жителя Уманского района в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, а также в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Указывается, что в августе 2024 года мужчина получил от неустановленного лица через мессенджер «Телеграм» предложение осуществлять поджоги автомобилей военнослужащих с целью ослабления государства и воспрепятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Обвиняемый детально спланировал свои преступные действия, подготовил средства маскировки и поджога, и ночью поджег камуфлированный автомобиль военнослужащего ВСУ. Указанные действия он фиксировал на видео и отправлял заказчику в качестве отчета.

В ходе следствия выяснилось, что заказчиком противоправных действий оказался специальный агент фсб РФ.

Поджигателю назначено наказание — четыре года и шесть месяцев лишения свободы.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его оглашения, если сторонами не была подана апелляционная жалоба.

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