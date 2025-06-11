Результаты проверки работ кандидатов на директора БЭБ неизвестными экспертами демонстрируют парадоксы с оценками – таблица

Удивительным образом получилось так, что кандидаты на должность директора БЭБ с одинаковыми ответами занимают диаметрально противоположные места, а кандидаты с разными ответами набирают одинаковое количество баллов – Виктор Дубовик опубликовал таблицу, которая демонстрирует «парадоксы» конкурса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате «проверки» практических заданий кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) оказалось, что кандидаты с одинаковыми ответами занимают диаметрально противоположные места, а кандидаты с разными ответами набирают одинаковое количество баллов. О таких манипуляциях сообщил один из участников конкурса Виктор Дубовик, который продемонстрировал соответствующую таблицу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ делегировала проверку заданий кандидатов неназванным экспертам, а сами члены конкурсной комиссии самоустранились от непосредственной оценки ответов на практические задания кандидатов. Любая публичная информация о том, кто именно проверял практические работы претендентов на кресло главы БЭБ, отсутствует.

При этом комиссия засекретила даже для кандидатов данные об их оценках за практические работы и людях, которые эти оценки выставляли. Так, конкурсная комиссия отказала в предоставлении информации о том, как и кем были выставлены оценки, обсуждались ли комиссией работы кандидатов, как подводились итоги, если экспертов было несколько, а на заседании Комиссии был объявлен только итоговый балл. Не был опубликован и протокол об утверждении результатов практических работ и общего рейтинга участников конкурса.

«Почему по результатам первых двух этапов, которые предусматривали исключительно автоматическое определение результатов (когнитивные тесты + тесты на знание законодательства), я занимал второе место, а после практических работ (где впервые появляется человеческий фактор) — вдруг перемещаюсь на 10-ю строчку? А те, кто занимал места ниже, внезапно становятся лидерами и являются представителями одного учреждения.

Ответ очень прост – практические работы проверялись не членами конкурсной комиссии, а неизвестными членами рабочей группы конкурсной комиссии по неизвестным параметрам.

Эти фамилии никто не знает, и ДВА моих запроса предоставить информацию об этих людях и методологию оценивания – Комиссия по отбору директора БЭБ просто проигнорировала.

Однако, судя по социальной сети LinkedIn, это могут быть молодые юристы, которые только что закончили высшие учебные заведения и отмечают своим первым местом работы именно конкурсную комиссию БЭБ.

Поэтому, когда кто-то говорит о честности и открытости этого конкурса – мне становится просто смешно.

Для наглядности абсурдности ответов и оценок публикую собственную аналитическую таблицу, согласно которой кандидаты с ОДИНАКОВЫМИ ответами занимают диаметрально противоположные места, а кандидаты с разными ответами набирают ОДИНАКОВОЕ количество баллов. И именно здесь, во время практических заданий, произошла одна из манипуляций конкурсной комиссии (или точнее неизвестных людей из состава рабочей группы конкурсной комиссии)», – отметил Виктор Дубовик.

Кроме того, Виктор Дубовик заметил, что «когда говорят об атаке на кандидата-лидера, почему-то все умалчивают об интервью этого кандидата, которое вышло еще до начала собеседований с конкурсной комиссией, в котором он назвал себя уже определенным комиссией победителем».

Отметим, что сейчас в конкурсе в БЭБ 16 кандидатов, почти половина из которых – сотрудники НАБУ.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», на заседании 8 апреля председатель конкурсной комиссии по отбору директора Лаура Стефан объявила, что все кандидаты проходят на следующий этап. Следует отметить, что на заседании присутствовали только трое членов комиссии от «международников». Тем не менее, несмотря на отсутствие кворума, Стефан отметила, что «нам не нужно принимать сегодня решение, потому что все кандидаты прошли предыдущий этап конкурса».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.