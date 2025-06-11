Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Результаты проверки работ кандидатов на директора БЭБ неизвестными экспертами демонстрируют парадоксы с оценками – таблица

11:50, 11 июня 2025
Удивительным образом получилось так, что кандидаты на должность директора БЭБ с одинаковыми ответами занимают диаметрально противоположные места, а кандидаты с разными ответами набирают одинаковое количество баллов – Виктор Дубовик опубликовал таблицу, которая демонстрирует «парадоксы» конкурса.
Результаты проверки работ кандидатов на директора БЭБ неизвестными экспертами демонстрируют парадоксы с оценками – таблица
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате «проверки» практических заданий кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) оказалось, что кандидаты с одинаковыми ответами занимают диаметрально противоположные места, а кандидаты с разными ответами набирают одинаковое количество баллов. О таких манипуляциях сообщил один из участников конкурса Виктор Дубовик, который продемонстрировал соответствующую таблицу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ делегировала проверку заданий кандидатов неназванным экспертам, а сами члены конкурсной комиссии самоустранились от непосредственной оценки ответов на практические задания кандидатов. Любая публичная информация о том, кто именно проверял практические работы претендентов на кресло главы БЭБ, отсутствует.

При этом комиссия засекретила даже для кандидатов данные об их оценках за практические работы и людях, которые эти оценки выставляли. Так, конкурсная комиссия отказала в предоставлении информации о том, как и кем были выставлены оценки, обсуждались ли комиссией работы кандидатов, как подводились итоги, если экспертов было несколько, а на заседании Комиссии был объявлен только итоговый балл. Не был опубликован и протокол об утверждении результатов практических работ и общего рейтинга участников конкурса.

«Почему по результатам первых двух этапов, которые предусматривали исключительно автоматическое определение результатов (когнитивные тесты + тесты на знание законодательства), я занимал второе место, а после практических работ (где впервые появляется человеческий фактор) — вдруг перемещаюсь на 10-ю строчку? А те, кто занимал места ниже, внезапно становятся лидерами и являются представителями одного учреждения.

Ответ очень прост – практические работы проверялись не членами конкурсной комиссии, а неизвестными членами рабочей группы конкурсной комиссии по неизвестным параметрам.

Эти фамилии никто не знает, и ДВА моих запроса предоставить информацию об этих людях и методологию оценивания – Комиссия по отбору директора БЭБ просто проигнорировала.

Однако, судя по социальной сети LinkedIn, это могут быть молодые юристы, которые только что закончили высшие учебные заведения и отмечают своим первым местом работы именно конкурсную комиссию БЭБ.

Поэтому, когда кто-то говорит о честности и открытости этого конкурса – мне становится просто смешно.

Для наглядности абсурдности ответов и оценок публикую собственную аналитическую таблицу, согласно которой кандидаты с ОДИНАКОВЫМИ ответами занимают диаметрально противоположные места, а кандидаты с разными ответами набирают ОДИНАКОВОЕ количество баллов. И именно здесь, во время практических заданий, произошла одна из манипуляций конкурсной комиссии (или точнее неизвестных людей из состава рабочей группы конкурсной комиссии)», – отметил Виктор Дубовик.

Кроме того, Виктор Дубовик заметил, что «когда говорят об атаке на кандидата-лидера, почему-то все умалчивают об интервью этого кандидата, которое вышло еще до начала собеседований с конкурсной комиссией, в котором он назвал себя уже определенным комиссией победителем».

Отметим, что сейчас в конкурсе в БЭБ 16 кандидатов, почти половина из которых – сотрудники НАБУ.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», на заседании 8 апреля председатель конкурсной комиссии по отбору директора Лаура Стефан объявила, что все кандидаты проходят на следующий этап. Следует отметить, что на заседании присутствовали только трое членов комиссии от «международников». Тем не менее, несмотря на отсутствие кворума, Стефан отметила, что «нам не нужно принимать сегодня решение, потому что все кандидаты прошли предыдущий этап конкурса».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бюро экономической безопасности

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Результаты проверки работ кандидатов на директора БЭБ неизвестными экспертами демонстрируют парадоксы с оценками – таблица

Удивительным образом получилось так, что кандидаты на должность директора БЭБ с одинаковыми ответами занимают диаметрально противоположные места, а кандидаты с разными ответами набирают одинаковое количество баллов – Виктор Дубовик опубликовал таблицу, которая демонстрирует «парадоксы» конкурса.

Министерство юстиции заподозрили в лоббировании интересов проектов технической помощи и общественности, желающих проверять добропорядочность судей Верховного Суда и ВАКС

Верховный Суд и народные депутаты не смогли выяснить, кто конкретно является автором идеи проверки деклараций добропорядочности судей ВС и ВАКС.

Депутаты, НАБУ, НАПК и ВСП считают нужным закрепить в УПК нормы для наказания за злоупотребление процессуальными правами

В УПК определят понятие злоупотребления процессуальными правами и закрепят ответственность за это, чтобы уголовные дела рассматривались быстрее – в Верховном Суде состоялось обсуждение.

В Украине чиновников предлагают штрафовать за отсутствие ответа на лоббистский запрос, а лоббистов — пропускать в госорганы по упрощенной процедуре

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается штрафовать должностных лиц за отказ в рассмотрении лоббистского запроса, а также упростить пропуск лоббистов в административные здания.

Обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений предлагается запретить зачислять в ряды ВСУ

Предлагается установить запрет на комплектование ВСУ и других воинских формирований обвиняемыми в совершении тяжкого коррупционного преступления, если дело слушается в суде.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду