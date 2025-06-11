Дубай возводит самую высокую станцию метро в мире: высота – 74 метра

В Дубае возводят станцию-башню в стиле Бурдж-Халифа.

Фото: Khaleej Times

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В Дубае стартовало строительство новой ветки метро - Синей линии, которая будет включать станцию Emaar Properties, претендующую на звание самой высокой в мире с высотой 74 метра. Об этом сообщило издание Khaleej Times.

Станцию возведут в районе Dubai Harbour в рамках масштабного проекта развития северо-восточной части города. Она обеспечит удобное сообщение с Международным аэропортом Дубая и поможет разгрузить транспортную систему мегаполиса, уменьшив пробки.

Дизайн станции разработала американская архитектурная компания Skidmore, Owings & Merrill, известная такими проектами, как Бурдж-Халифа и Сирс-Тауэр. В конструкции используют камень, бронзу и стекло, что отражает экологичность, прочность и культурное наследие эмирата.

Станция Emaar Properties, площадью около 11 тысяч квадратных метров, сможет обслуживать до 160 тысяч пассажиров в день. К 2040 году ожидается, что ее ежедневный пассажиропоток превысит 70 тысяч человек. Она станет символом концепции «Дубай: ворота в будущее».

После завершения Синей линии в 2029 году сеть дубайского метро расширится до 131 км и будет насчитывать 78 станций в девяти районах города. Открытие рекордной станции станет еще одним шагом в развитии транспортной инфраструктуры Дубая.

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