Использование ИИ в юридических документах может нарушать законодательство или судебные правила — Верховный суд Арканзаса

Верховный суд Арканзаса опубликовал проект постановления по вопросам искусственного интеллекта.

Фото: medium.com

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Использование искусственного интеллекта в юридических документах может нарушать законодательство Арканзаса или судебные правила. Об говориться в проекте административного приказа, опубликованному Верховным судом штата, пишет Arkansasadvocate.

В частности, проект приказа касается использования конфиденциальных судебных данных с генеративным искусственным интеллектом. В документе отмечается, что модели ИИ сохраняют данные, введенные пользователями таких продуктов, как ChatGPT, с целью дальнейшего обучения крупных языковых моделей, которые начали массово использоваться.

«Любое лицо, которое сознательно или непреднамеренно раскрывает конфиденциальную или засекреченную информацию, связанную с клиентом или делом [генеративной модели ИИ], может нарушать установленные правила», — говорится в проекте приказа. При этом конкретно ссылаются на Административный приказ № 19 Верховного суда Арканзаса, Правила профессионального поведения Арканзаса и Кодекс судебной этики Арканзаса.

Кроме того, проект приказа запрещает любому лицу, имеющему внутренний доступ к судебной системе штата — CourtConnect, — «намеренно раскрывать внутренние данные наших судов генеративному ИИ».

Проект допускает исключение из этого запрета при наличии одобрения Комитета по автоматизации Верховного суда для участия в «исследовательском и аналитическом проекте, связанном с использованием генеративных и общих ИИ-технологий на благо наших судов».

Проект приказа, по-видимому, не касается более широкого вопроса использования ИИ адвокатами в рамках судебной системы штата. За последние месяцы судьи по всей стране выражали недовольство юристами, которые подавали материалы с упоминанием несуществующих или неактуальных дел вследствие так называемых «галлюцинаций ИИ», что в некоторых случаях приводило к дисциплинарным мерам.

Комитет Верховного суда Арканзаса по автоматизации создал подкомитет для «изучения использования ИИ в судах». В предисловии к проекту приказа отмечается, что по мере продолжения работы комитет будет выносить рекомендации.

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