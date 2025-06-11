Президент Сербии Вучич приедет в Украину впервые с начала войны

В среду, 11 июня, президент Сербии Александр Вучич посетит Украину впервые с начала полномасштабной войны. Об этом сообщила администрация сербского президента.
В сообщении указано, что Вучич сегодня совершит однодневный визит в Украину. Он примет участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который пройдет в Одессе.
В Одессу также приедут премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Румынии Никошур Дан и лидер Молдовы Майя Санду.
Напомним, в мае Александр Вучич ездил в Москву на военный парад.
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