Президент Сербии Вучич приедет в Украину впервые с начала войны

Александр Вучич посетит Одессу.

Фото: oxu.az

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 11 июня, президент Сербии Александр Вучич посетит Украину впервые с начала полномасштабной войны. Об этом сообщила администрация сербского президента.

В сообщении указано, что Вучич сегодня совершит однодневный визит в Украину. Он примет участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который пройдет в Одессе.

В Одессу также приедут премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Румынии Никошур Дан и лидер Молдовы Майя Санду.

Напомним, в мае Александр Вучич ездил в Москву на военный парад.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.