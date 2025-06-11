Президент Сербії Вучич приїде в Україну вперше за час війни

Александр Вучич відвідає Одесу.

Фото: oxu.az

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У середу, 11 червня, президент Сербії Александр Вучич відвідає Україну вперше за час повномасштабної війни. Про це повідомила адміністрація сербського президента.

У повідомленні зазначається, що Вучич сьогодні здійснить одноденний візит до України. Він візьме участь у саміті Україна-Південно-Східна Європа, який відбудеться в Одесі.

До Одеси також приїдуть прем'єр-міністр Хорваті Андрій Пленкович, президент Румунії Нікошур Дан та лідерка Молдови Майя Санду.

Нагадаємо, у травні Александр Вучич їздив до Москви на військовий парад.

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