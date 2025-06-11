Дія будет оповещать украинцев о снятии с регистрации места жительства

Дія введет push-контроль по месту регистрации.

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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о новой функции в приложении «Дія»: отныне пользователи будут получать push-уведомления, если их сняли с регистрации места жительства.

Ранее о выписке из жилья сообщали только письмами, из-за чего граждане могли не знать об изменении своего статуса. Новая функция в «Дії» устраняет такие неудобства, обеспечивая мгновенное информирование.

Как это работает:

Если владелец квартиры или дома снимает вас с регистрации, «Дія» сразу отправляет push-уведомление.

Оповещения будут поступать при условии, что вы:

авторизованы в приложении «Дія»;

имеете верифицированную карточку налогоплательщика;

ваши данные и РНУКПН внесены в Реестр территориальной общины.

Если информации в Реестре территориальной общины нет, Минцифры рекомендует актуализировать данные через портал «Дія».

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