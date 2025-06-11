Дія сповіщатиме українців про зняття з реєстрації місця проживання

Дія введе push-контроль за місцем реєстрації.

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Міністерство цифрової трансформації України повідомило про нову функцію в застосунку «Дія»: відтепер користувачі отримуватимуть push-сповіщення, якщо їх зняли з реєстрації місця проживання.

Раніше про виписку з житла повідомляли лише листами, через що громадяни могли не знати про зміну свого статусу. Нова функція в «Дії» усуває такі незручності, забезпечуючи миттєве інформування.

Як це працює:

Якщо власник квартири чи будинку знімає вас із реєстрації, «Дія» одразу надсилає push-сповіщення.

Сповіщення надходитимуть за умови, що ви:

авторизовані в застосунку «Дія»;

маєте верифіковану картку платника податків;

ваші дані та РНОКПП внесено до Реєстру територіальної громади.

Якщо інформації в Реєстрі територіальної громади немає, Мінцифри рекомендує актуалізувати дані через портал «Дія».

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