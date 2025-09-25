В Киеве 6-летний мальчик поджег товар и спровоцировал пожар в гипермаркете, фото и видео

Ребенок взял зажигалку с прилавка и поджег коробку с креслом.

В Киеве произошел пожар в гипермаркете в Днепровском районе. По данным местных каналов, речь идет об "Эпицентре". Как уточнили в полиции, пожар устроил 6-летний мальчик.

Пока родители были заняты выбором товаров и оставили своего малолетнего сына без присмотра, мальчик подошел к прилавку с зажигалками, взял одну из них и поджег картонную коробку с креслом.

Пламя быстро распространилось и охватило несколько соседних стеллажей с продукцией. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара магазин понес материальный ущерб более чем на 30 000 гривен.

Правоохранители провели с ребенком профилактическую беседу, а в отношении его родителей составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 КУоАП – из-за ненадлежащего выполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Теперь им грозит штраф.

