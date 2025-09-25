WhatsApp добавляет перевод сообщений – украинский язык уже доступен на iOS

Новая опция позволяет мгновенно переводить чаты на десятки языков.

Фото: blog.whatsapp

WhatsApp начал внедрять функцию перевода сообщений в своих приложениях для iOS и Android, обеспечивая удобство общения на разных языках. На Android поддерживается шесть языков: английский, испанский, хинди, португальский, русский и арабский. Пользователи iPhone имеют доступ к более широкому списку — более 19 языков, включая украинский, французский, немецкий, японский, корейский, китайский, турецкий и другие.

Для перевода достаточно зажать сообщение, выбрать опцию «Перевести» и указать язык. На Android также есть функция автоматического перевода всей беседы, когда новые сообщения в чате сразу отображаются на выбранном языке. Переводы выполняются локально на устройстве, что гарантирует конфиденциальность, поскольку WhatsApp не имеет доступа к содержимому зашифрованных чатов. Для работы функции необходимо загрузить языковые пакеты, которые хранятся на устройстве.

Функция доступна в личных чатах, группах и каналах. Даты появления перевода в веб-версии и приложении для Windows пока не объявлены. WhatsApp рекомендует регулярно обновлять приложение, ведь развертывание функции происходит постепенно.

