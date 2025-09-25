Практика судів
WhatsApp додає переклад повідомлень – українська вже доступна на iOS

09:39, 25 вересня 2025
Нова опція дозволяє миттєво перекладати чати на десятки мов.
Фото: blog.whatsapp
WhatsApp почав впроваджувати функцію перекладу повідомлень у своїх застосунках для iOS та Android, забезпечуючи зручність спілкування різними мовами. На Android підтримується шість мов: англійська, іспанська, хінді, португальська, російська та арабська. Користувачі iPhone мають доступ до ширшого переліку — понад 19 мов, включно з українською, французькою, німецькою, японською, корейською, китайською, турецькою та іншими.

Для перекладу достатньо затиснути повідомлення, вибрати опцію «Перекласти» та вказати мову. На Android також є функція автоматичного перекладу всієї бесіди, коли нові повідомлення в чаті одразу відображаються вибраною мовою. Переклади виконуються локально на пристрої, що гарантує конфіденційність, оскільки WhatsApp не має доступу до вмісту зашифрованих чатів. Для роботи функції необхідно завантажити мовні пакети, які зберігаються на пристрої.

Функція доступна в особистих чатах, групах і каналах. Дати появи перекладу у вебверсії та застосунку для Windows поки не оголошено. WhatsApp рекомендує регулярно оновлювати застосунок, адже розгортання функції відбувається поступово.

Депутати пропонують передбачити право громадян на інформаційний спокій

Під інформаційним спокоєм розуміється право фізичної особи не відповідати на дзвінки, електронні листи, повідомлення в месенджерах у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці, або ж поза часом, який визначений договором.

У Верховній Раді пропонують надавати народним депутатам державну охорону у разі наявності загроз їх життю

Законопроектом пропонується дозволити народним депутатам ініціювати питання про необхідність забезпечення їх безпеки перед головою Верховної Ради у разі наявності загрози життю чи здоров’ю.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Українцям потрібно буде визначитися: залишитися в ЄС, перейшовши на інший правовий статус, чи готуватися до повернення в Україну – Рада ЄС опублікувала рекомендації

Рада ЄС опублікувала рекомендації щодо скоординованого підходу до припинення статусу тимчасового захисту українців в ЄС.

Сумський апеляційний суд підсилять переважно місцеві судді: список переможців конкурсу

У списку переможців конкурсу – 14 суддів районних судів Сумщини та помічник судді Апеляційної палати ВАКС.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
