WhatsApp додає переклад повідомлень – українська вже доступна на iOS

Нова опція дозволяє миттєво перекладати чати на десятки мов.

Фото: blog.whatsapp

WhatsApp почав впроваджувати функцію перекладу повідомлень у своїх застосунках для iOS та Android, забезпечуючи зручність спілкування різними мовами. На Android підтримується шість мов: англійська, іспанська, хінді, португальська, російська та арабська. Користувачі iPhone мають доступ до ширшого переліку — понад 19 мов, включно з українською, французькою, німецькою, японською, корейською, китайською, турецькою та іншими.

Для перекладу достатньо затиснути повідомлення, вибрати опцію «Перекласти» та вказати мову. На Android також є функція автоматичного перекладу всієї бесіди, коли нові повідомлення в чаті одразу відображаються вибраною мовою. Переклади виконуються локально на пристрої, що гарантує конфіденційність, оскільки WhatsApp не має доступу до вмісту зашифрованих чатів. Для роботи функції необхідно завантажити мовні пакети, які зберігаються на пристрої.

Функція доступна в особистих чатах, групах і каналах. Дати появи перекладу у вебверсії та застосунку для Windows поки не оголошено. WhatsApp рекомендує регулярно оновлювати застосунок, адже розгортання функції відбувається поступово.

