На выходных из «Эпицентра» в Киеве пришлось эвакуировать посетителей — выяснилось, что поджог устроил 6-летний мальчик

На выходных из "Эпицентра" пришлось эвакуировать посетителей в Киеве - выяснилось, что поджог решил устроить 6-летний ребенок. Об этом сообщили в полиции.
Пока родители выбирали товар и оставили сына без присмотра, мальчик подошел к прилавку с зажигалками, взял одну из них и поджег картонную коробку с креслом.
Огонь быстро распространился и охватил несколько соседних стеллажей с продукцией. Пострадавших нет.
Магазин понес материальный ущерб более чем на 30 000 гривен. Родителям мальчика грозит штраф.
Как писала «Судебно-юридическая газета», в столичном гипермаркете "Эпицентр" на Днепровской набережной 21 сентября произошел пожар. Возгорание возникло на втором этаже торгового центра. В помещении сработала пожарная сигнализация, посетителей и персонал оперативно эвакуировали.
