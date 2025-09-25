На вихідних з «Епіцентру» у Києві довелося евакуювати відвідувачів — з’ясувалося, що підпал влаштував 6-річний хлопчик

У поліції повідомили, що пожежа, яка виникла на вихідних у гіпермаркеті «Епіцентр», сталася через 6-річну дитину із запальничкою.

На вихідних з "Епіцентру" у Києві довелося евакуювати відвідувачів — з'ясувалося, що підпал вирішила влаштувати 6-річна дитина. Про це повідомили у поліції.

Поки батьки обирали товар і залишили сина без нагляду, хлопчик підійшов до прилавку із запальничками, взяв одну з них та підпалив картонну коробку з кріслом.

Вогонь швидко поширився й охопив кілька сусідніх стелажів із продукцією. Постраждалих немає.

Магазин зазнав матеріальних збитків на понад 30 000 гривень. Батькам хлопчика загрожує штраф.

Як писала «Судово-юридична газета», у столичному гіпермаркеті "Епіцентр" на Дніпровській набережній 21 вересня сталася пожежа. Займання виникло на другому поверсі торгового центру. У приміщенні спрацювала пожежна сигналізація, відвідувачів та персонал оперативно евакуювали.

