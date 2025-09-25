Практика судов
Пенсия в случае потери кормильца детям военнослужащего — что нужно знать

07:54, 25 сентября 2025
Размер пенсии в случае потери кормильца устанавливается в процентах от денежного обеспечения кормильца.
Фото: vsim.ua
Дети военнослужащих, которые погибли или умерли, имеют право на пенсию в случае потери кормильца согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Право на такую пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего, которые находились на его содержании. Детям пенсия назначается независимо от фактического нахождения на обеспечении кормильца.

Право на пенсию имеют также:

  • дети старше 18 лет, если они учатся на дневной форме обучения, до окончания учебного заведения, но не дольше чем до 23 лет;
  • сироты до 23 лет независимо от обучения;
  • дети с инвалидностью, независимо от возраста, если инвалидность установлена до достижения ими 18 лет.

Размер пенсии

Пенсия рассчитывается в процентах от денежного обеспечения (зарплаты) кормильца:

Если кормилец погиб (умер) при исполнении военных обязанностей:

  • на одного ребенка — 70% денежного обеспечения;
  • на двух и более детей — по 50% денежного обеспечения на каждого ребенка.

Если кормилец умер в результате несчастного случая, не связанного с военной службой:

  • 30% денежного обеспечения на каждого ребенка.

Пенсия назначается каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему право на ее получение.

Членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Если сумма пенсии с надбавками меньше 7 800 грн, начисляется адресная доплата до этого уровня.

Если пенсия назначена на двух и более детей, адресная помощь устанавливается так, чтобы выплата на каждого ребенка составляла 6 100 грн.

В случае права на несколько видов повышений или доплат человек выбирает один вариант по своему усмотрению.

Куда обращаться для оформления

Если погибший (умерший) кормилец не был пенсионером, необходимо сначала обратиться в уполномоченный орган силовой структуры, где он проходил службу. Этот орган формирует пакет документов и передает его в Пенсионный фонд.

Если кормилец был военным пенсионером, можно обращаться напрямую в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или через веб-портал электронных услуг Фонда.

Заявление о назначении пенсии детям подает их законный представитель (мать или отец).

