Пенсія в разі втрати годувальника дітям військовослужбовця — що треба знати

Діти військовослужбовців, які загинули або померли, мають право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця, які були на його утриманні. Дітям пенсія призначається незалежно від їх перебування на утриманні годувальника.

Також право на пенсію в разі втрати годувальника мають, зокрема, діти:

- старші 18 років, якщо вони здобувають освіту за денною формою навчання, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років;

- сироти до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

- які є особами з інвалідністю, незалежно від віку, якщо інвалідність встановлена до досягнення ними 18 років.

РОЗМІР ПЕНСІЇ

Розмір пенсії в разі втрати годувальника встановлюється у відсотках грошового забезпечення (заробітної плати) годувальника.

Якщо годувальник загинув (помер) внаслідок виконання військових обов’язків, пенсія призначається в таких розмірах:

– на одну дитину – 70% грошового забезпечення (заробітної плати) годувальника;

– на двох і більше дітей – по 50% грошового забезпечення (заробітної плати) годувальника на кожну дитину.

Якщо годувальник помер внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% його грошового забезпечення на кожну дитину.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім’ї, який має право на таку пенсію.

До пенсії в разі втрати годувальника членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на підставі відповідного посвідчення встановлюється підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Водночас якщо сума пенсії у разі втрати годувальника (з усіма надбавками й доплатами) особи, яка має статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, менша за 7 800 грн, такій особі нараховується адресна доплата до цього розміру.

Якщо пенсію в разі втрати годувальника призначено на двох або більше дітей, адресна допомога встановлюється в такому розмірі, щоб сума виплат на кожну дитину становила 6 100 грн.

Особам, які мають право на отримання підвищення та/або надбавки до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплата проводиться за однією з підстав за вибором людини.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПЕНСІЇ

Якщо загиблий (померлий) годувальник не був пенсіонером на момент смерті, спочатку потрібно звернутись до уповноваженого органу (підрозділу) силової структури, де він проходив службу. Саме цей орган відповідає за формування необхідного пакету документів та передачу їх до Пенсійного фонду України.

Якщо годувальник уже отримував пенсію (був військовим пенсіонером), тоді можна звертатися безпосередньо до територіального органу Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Фонду.

Заява про призначення пенсії неповнолітнім дітям годувальника подається їх законним представником (матір’ю / батьком).

