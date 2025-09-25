В Дарницком районе на одном из перекрестков введена новая схема организации дорожного движения

Водителей призывают быть внимательными к новым знакам и разметке на перекрестке улиц Харченко, Дружбы и Березовского переулка.

На перекрестке улиц Евгения Харченко, Дружбы и Березовского переулка в Киеве введена новая схема организации дорожного движения. КП «Центр организации дорожного движения» сообщает об установке современного светофорного объекта, который соответствует стандартам безопасности и безбарьерности, обеспечивая удобство и безопасность для водителей и пешеходов.

В рамках проекта добавлены полосы для левого поворота и обустроены карманы для общественного транспорта. Установлены новые дорожные знаки, нанесена свежая разметка. В настоящее время продолжается подключение оборудования к электросети и пусконаладочные работы, после чего светофор будет интегрирован в автоматизированную систему управления дорожным движением ЦОДР.

