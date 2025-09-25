В Дарницькому районі на одному з перехресть запроваджено нову схему організації дорожнього руху

Водіїв закликають бути уважними до нових знаків і розмітки на перехресті вулиць Харченка, Дружби та Березівського провулка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На перехресті вулиць Євгенія Харченка, Дружби та Березівського провулка в Києві запроваджено нову схему організації дорожнього руху. КП «Центр організації дорожнього руху» повідомляє про встановлення сучасного світлофорного об’єкта, який відповідає стандартам безпеки та безбар’єрності, забезпечуючи зручність і безпеку для водіїв і пішоходів.

У рамках проекту додано смуги для лівого повороту та облаштовано кишені для громадського транспорту. Встановлено нові дорожні знаки, нанесено свіжу розмітку. Наразі триває підключення обладнання до електромережі та пусконалагоджувальні роботи, після чого світлофор інтегрують в автоматизовану систему керування дорожнім рухом ЦОДР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.