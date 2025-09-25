Практика судів
В Дарницькому районі на одному з перехресть запроваджено нову схему організації дорожнього руху

09:10, 25 вересня 2025
Водіїв закликають бути уважними до нових знаків і розмітки на перехресті вулиць Харченка, Дружби та Березівського провулка.
На перехресті вулиць Євгенія Харченка, Дружби та Березівського провулка в Києві запроваджено нову схему організації дорожнього руху. КП «Центр організації дорожнього руху» повідомляє про встановлення сучасного світлофорного об’єкта, який відповідає стандартам безпеки та безбар’єрності, забезпечуючи зручність і безпеку для водіїв і пішоходів.

У рамках проекту додано смуги для лівого повороту та облаштовано кишені для громадського транспорту. Встановлено нові дорожні знаки, нанесено свіжу розмітку. Наразі триває підключення обладнання до електромережі та пусконалагоджувальні роботи, після чого світлофор інтегрують в автоматизовану систему керування дорожнім рухом ЦОДР.

