Депутаты предлагают предусмотреть право граждан на информационное спокойствие

Під інформаційним спокоєм розуміється право фізичної особи не відповідати на дзвінки, електронні листи, повідомлення в месенджерах у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці, або ж поза часом, який визначений договором

Народные депутаты предлагают закрепить в Гражданском кодексе право на информационное спокойствие. Соответствующий законопроект 14057, который в целом предусматривает новую редакцию книги II ГК, зарегистрировала широкая группа народных депутатов из разных фракций.

Под информационным спокойствием понимается право физического лица не участвовать в рабочих, служебных, профессиональных или других коммуникациях (отвечать на звонки, электронные письма, сообщения в мессенджерах и т. д.) в нерабочее время, выходные, праздничные дни, во время отпуска или вне времени, которое определено договором.

Как предлагают авторы законопроекта, привлечение физического лица к рабочим, служебным, профессиональным или другим коммуникациям в нерабочее время, выходные, праздничные дни, во время отпуска или вне времени, которое определено договором, осуществляется только в исключительных случаях, определенных законом, в случае угрозы национальной безопасности, обеспечения общественного порядка, охраны здоровья населения, предотвращения чрезвычайных, аварийных ситуаций, риска нанесения вреда жизни и здоровью других лиц или в случаях, определенных договором.

Осуществление физическим лицом права на информационное спокойствие не может быть основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности, ухудшения условий труда, лишения премий или к любым другим негативным последствиям.

Также законопроектом предлагается определить право на цифровую приватность.

А именно, обработка данных относительно цифрового образа физического лица, его личных цифровых заметок, цифровой корреспонденции осуществляется только с информированного согласия физического лица и с соблюдением требований закона.

Как предлагают установить в ГК, физическое лицо имеет право на цифровую приватность своих метаданных, истории интернет-активности, в частности поисковых запросов, посещенных веб-ресурсов, информации об использовании цифровых приложений и сервисов, данных геолокации, данных, сгенерированных устройствами, системами искусственного интеллекта в связи с использованием лицом цифровых сервисов, других цифровых данных, которые в совокупности отображают личную жизнь физического лица в цифровой среде.

Физическое лицо имеет право на защиту своей цифровой приватности от неправомерного доступа, копирования, удаления или использования данных своего цифрового образа, кибератак, фишинга, несанкционированной слежки, вредоносного программного обеспечения, других киберугроз, в частности, путем применения средств антивирусного программного обеспечения, шифрования, инструментов кибергигиены и других средств киберзащиты.

Депутати пропонують передбачити право громадян на інформаційний спокій

Під інформаційним спокоєм розуміється право фізичної особи не відповідати на дзвінки, електронні листи, повідомлення в месенджерах у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці, або ж поза часом, який визначений договором

АВТОР МАМЧЕНКО

Народні депутати пропонують передбачити у Цивільному кодексі право на інформаційний спокій. Відповідний законопроект 14057, який загалом передбачає нову редакцію книги ІІ ЦК, зареєструвала широка група народних депутатів з різних фракцій.

Під інформаційним спокоєм розуміється право фізичної особи не брати участь у робочих, службових, професійних чи інших комунікаціях (відповідати на дзвінки, електронні листи, повідомлення в месенджерах тощо) у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці, або ж поза часом, який визначений договором.

Як пропонують автори законопроекту, залучення фізичної особи до робочих, службових, професійних чи інших комунікацій у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці або поза часом, який визначений договором, здійснюється лише у виняткових випадках, визначених законом у разі загрози національній безпеці, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення, запобігання надзвичайним, аварійним ситуаціям, ризику завдання шкоди життю та здоров’ю інших осіб або у випадках визначених договором.

Здійснення фізичною особою права на інформаційний спокій не може бути підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, погіршення умов праці, позбавлення премій або до будь-яких інших негативних наслідків.

Також законопроектом пропонується визначити право на цифрову приватність.

А саме, обробка даних стосовно цифрового образу фізичної особи, її особистих цифрових нотаток, цифрової кореспонденції здійснюється лише за інформованою згодою фізичної особи та з дотриманням вимог закону.

Як пропонують встановити у ЦК, фізична особа має право на цифрову приватність своїх метаданих, історії інтернет-активності, зокрема пошукових запитів, відвіданих веб-ресурсів, інформації про використання цифрових застосунків та сервісів, даних геолокації, даних, згенерованих пристроями, системами штучного інтелекту у зв’язку з використанням особою цифрових сервісів, інших цифрових даних, які в сукупності відображають особисте життя фізичної особи у цифровому середовищі.

Фізична особа має право на захист своєї цифрової приватності від неправомірного доступу, копіювання, видалення або використання даних свого цифрового образу, кібератак, фішингу, несанкціонованого стеження, шкідливого програмного забезпечення, інших кіберзагроз, зокрема, шляхом застосування засобів антивірусного програмного забезпечення, шифрування, інструментів кібергігієни та інших засобів кіберзахисту.

Автор: Наталя Мамченко

