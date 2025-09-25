Депутати пропонують передбачити право громадян на інформаційний спокій

Під інформаційним спокоєм розуміється право фізичної особи не відповідати на дзвінки, електронні листи, повідомлення в месенджерах у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці, або ж поза часом, який визначений договором.

Народні депутати пропонують передбачити у Цивільному кодексі право на інформаційний спокій. Відповідний законопроект 14057, який загалом передбачає нову редакцію книги ІІ ЦК, зареєструвала широка група народних депутатів з різних фракцій.

Під інформаційним спокоєм розуміється право фізичної особи не брати участь у робочих, службових, професійних чи інших комунікаціях (відповідати на дзвінки, електронні листи, повідомлення в месенджерах тощо) у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці, або ж поза часом, який визначений договором.

Як пропонують автори законопроекту, залучення фізичної особи до робочих, службових, професійних чи інших комунікацій у неробочий час, вихідні, святкові дні, під час перебування у відпустці або поза часом, який визначений договором, здійснюється лише у виняткових випадках, визначених законом у разі загрози національній безпеці, забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я населення, запобігання надзвичайним, аварійним ситуаціям, ризику завдання шкоди життю та здоров’ю інших осіб або у випадках визначених договором.

Здійснення фізичною особою права на інформаційний спокій не може бути підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, погіршення умов праці, позбавлення премій або до будь-яких інших негативних наслідків.

Також законопроектом пропонується визначити право на цифрову приватність.

А саме, обробка даних стосовно цифрового образу фізичної особи, її особистих цифрових нотаток, цифрової кореспонденції здійснюється лише за інформованою згодою фізичної особи та з дотриманням вимог закону.

Як пропонують встановити у ЦК, фізична особа має право на цифрову приватність своїх метаданих, історії інтернет-активності, зокрема пошукових запитів, відвіданих веб-ресурсів, інформації про використання цифрових застосунків та сервісів, даних геолокації, даних, згенерованих пристроями, системами штучного інтелекту у зв’язку з використанням особою цифрових сервісів, інших цифрових даних, які в сукупності відображають особисте життя фізичної особи у цифровому середовищі.

Фізична особа має право на захист своєї цифрової приватності від неправомірного доступу, копіювання, видалення або використання даних свого цифрового образу, кібератак, фішингу, несанкціонованого стеження, шкідливого програмного забезпечення, інших кіберзагроз, зокрема, шляхом застосування засобів антивірусного програмного забезпечення, шифрування, інструментів кібергігієни та інших засобів кіберзахисту.

Автор: Наталя Мамченко

