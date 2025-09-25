Сумской апелляционный суд усилят преимущественно местные судьи: список победителей конкурса

В списке победителей конкурса – 14 судей районных судов Сумщины и помощник судьи Апелляционной палаты ВАКС.

Источник фото: Суспільне Сумы

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 24 сентября 2025 года утвердила список 19 победителей конкурса на 21 вакантную должность судей Сумского апелляционного суда.

Напомним, что в Сумском апелляционном суде осуществляют правосудие только 4 судьи.

Рекомендации для назначения победителей конкурса на должности судей Сумского апелляционного суда, ВККС утвердит 29 сентября.

Указанный конкурс состоялся в рамках общего конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов – он является составной частью конкурса в апелляционные общие суды так называемой «первой очереди».

Согласно решению ВККС, победителями конкурса признаны:

Терещенко Ольга Ивановна – судья Белопольского районного суда Сумской области. Количество баллов – 759,10.

Петен Яна Леонидовна – судья Недригайловского районного суда Сумской области. Количество баллов – 749,767.

Нестеренко Максим Васильевич – адвокат. Количество баллов – 745,80.

Щербаченко Марина Викторовна – судья Тростянецкого районного суда Сумской области. Количество баллов – 742,60.

Косолап Марина Николаевна – судья Ковпаковского районного суда города Сумы. Количество баллов – 739,40.

Джепа Григорий Владимирович – адвокат. Количество баллов – 739,30.

Климашевская Ирина Валентиновна – судья Заречного районного суда города Сумы. Количество баллов – 735,367.

Янголь Евгений Васильевич – судья Заречного районного суда города Сумы. Количество баллов – 731,20.

Басова Вита Ивановна – судья Краснопольского районного суда Сумской области. Количество баллов – 730,033.

Соколова Наталья Александровна – судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области. Количество баллов – 725,533.

Колодяжный Андрей Александрович – судья Глуховского горрайонного суда Сумской области. Количество баллов – 718,933.

Худык Андрей Мирославович – помощник судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергея Боднара. Количество баллов – 711,50.

Шинкаренко Алина Ивановна – судья Александровского районного суда Донецкой области. Количество баллов – 708.

Сидоренко Алла Петровна – судья Заречного районного суда Сумы. Количество баллов – 706,40.

Бондарь Владимир Борисович – адвокат. Количество баллов – 700,733.

Сизов Дмитрий Владимирович – судья Липоводолинского районного суда Сумской области. Количество баллов – 700,10.

Замченко Анна Александровна – судья Белопольского районного суда Сумской области. Количество баллов – 695,767.

Воронков Денис Владимирович – судья Славянского горрайонного суда Донецкой области. Количество баллов – 687,333.

Черных Оксана Николаевна – судья Сумского районного суда Сумской области. Количество баллов – 684,467.

В общей сложности, на должности судей Сумского апелляционного суда претендовали 27 кандидатов.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 19 сентября ВККС определила победителей еще одного конкурса на должности судей апелляционного суда «первой очереди» – Житомирского апелляционного суда.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.