Сумской апелляционный суд усилят преимущественно местные судьи: список победителей конкурса

07:50, 25 сентября 2025
В списке победителей конкурса – 14 судей районных судов Сумщины и помощник судьи Апелляционной палаты ВАКС.
Сумской апелляционный суд усилят преимущественно местные судьи: список победителей конкурса
Источник фото: Суспільне Сумы
Высшая квалификационная комиссия судей 24 сентября 2025 года утвердила список 19 победителей конкурса на 21 вакантную должность судей Сумского апелляционного суда. 

Напомним, что в Сумском апелляционном суде осуществляют правосудие только 4 судьи. 

Рекомендации для назначения победителей конкурса на должности судей Сумского апелляционного суда, ВККС утвердит 29 сентября. 

Указанный конкурс состоялся в рамках общего конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов – он является составной частью конкурса в апелляционные общие суды так называемой «первой очереди». 

Согласно решению ВККС, победителями конкурса признаны: 

Терещенко Ольга Ивановна – судья Белопольского районного суда Сумской области. Количество баллов – 759,10. 

Петен Яна Леонидовна – судья Недригайловского районного суда Сумской области. Количество баллов – 749,767

Нестеренко Максим Васильевич – адвокат. Количество баллов – 745,80. 

Щербаченко Марина Викторовна – судья Тростянецкого районного суда Сумской области. Количество баллов – 742,60

Косолап Марина Николаевна – судья Ковпаковского районного суда города Сумы. Количество баллов – 739,40. 

Джепа Григорий Владимирович – адвокат. Количество баллов – 739,30

Климашевская Ирина Валентиновна – судья Заречного районного суда города Сумы. Количество баллов – 735,367. 

Янголь Евгений Васильевич – судья Заречного районного суда города Сумы. Количество баллов – 731,20.

Басова Вита Ивановна – судья Краснопольского районного суда Сумской области. Количество баллов – 730,033.

Соколова Наталья Александровна – судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области. Количество баллов – 725,533

Колодяжный Андрей Александрович – судья Глуховского горрайонного суда Сумской области. Количество баллов – 718,933. 

Худык Андрей Мирославович – помощник судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергея Боднара. Количество баллов – 711,50

Шинкаренко Алина Ивановна – судья Александровского районного суда Донецкой области. Количество баллов – 708.

Сидоренко Алла Петровна – судья Заречного районного суда Сумы. Количество баллов – 706,40

Бондарь Владимир Борисович – адвокат. Количество баллов – 700,733. 

Сизов Дмитрий Владимирович – судья Липоводолинского районного суда Сумской области. Количество баллов – 700,10

Замченко Анна Александровна – судья Белопольского районного суда Сумской области. Количество баллов – 695,767. 

Воронков Денис Владимирович – судья Славянского горрайонного суда Донецкой области. Количество баллов – 687,333

Черных Оксана Николаевна – судья Сумского районного суда Сумской области. Количество баллов – 684,467. 

В общей сложности, на должности судей Сумского апелляционного суда претендовали 27 кандидатов. 

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 19 сентября ВККС определила победителей еще одного конкурса на должности судей апелляционного суда «первой очереди» – Житомирского апелляционного суда.

Автор Вячеслав Хрипун

судья Сумы апелляционные суды

