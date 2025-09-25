Сумской апелляционный суд усилят преимущественно местные судьи: список победителей конкурса

Высшая квалификационная комиссия судей 24 сентября 2025 года утвердила список 19 победителей конкурса на 21 вакантную должность судей Сумского апелляционного суда.
Напомним, что в Сумском апелляционном суде осуществляют правосудие только 4 судьи.
Рекомендации для назначения победителей конкурса на должности судей Сумского апелляционного суда, ВККС утвердит 29 сентября.
Указанный конкурс состоялся в рамках общего конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов – он является составной частью конкурса в апелляционные общие суды так называемой «первой очереди».
Согласно решению ВККС, победителями конкурса признаны:
Терещенко Ольга Ивановна – судья Белопольского районного суда Сумской области. Количество баллов – 759,10.
Петен Яна Леонидовна – судья Недригайловского районного суда Сумской области. Количество баллов – 749,767.
Нестеренко Максим Васильевич – адвокат. Количество баллов – 745,80.
Щербаченко Марина Викторовна – судья Тростянецкого районного суда Сумской области. Количество баллов – 742,60.
Косолап Марина Николаевна – судья Ковпаковского районного суда города Сумы. Количество баллов – 739,40.
Джепа Григорий Владимирович – адвокат. Количество баллов – 739,30.
Климашевская Ирина Валентиновна – судья Заречного районного суда города Сумы. Количество баллов – 735,367.
Янголь Евгений Васильевич – судья Заречного районного суда города Сумы. Количество баллов – 731,20.
Басова Вита Ивановна – судья Краснопольского районного суда Сумской области. Количество баллов – 730,033.
Соколова Наталья Александровна – судья Ахтырского горрайонного суда Сумской области. Количество баллов – 725,533.
Колодяжный Андрей Александрович – судья Глуховского горрайонного суда Сумской области. Количество баллов – 718,933.
Худык Андрей Мирославович – помощник судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Сергея Боднара. Количество баллов – 711,50.
Шинкаренко Алина Ивановна – судья Александровского районного суда Донецкой области. Количество баллов – 708.
Сидоренко Алла Петровна – судья Заречного районного суда Сумы. Количество баллов – 706,40.
Бондарь Владимир Борисович – адвокат. Количество баллов – 700,733.
Сизов Дмитрий Владимирович – судья Липоводолинского районного суда Сумской области. Количество баллов – 700,10.
Замченко Анна Александровна – судья Белопольского районного суда Сумской области. Количество баллов – 695,767.
Воронков Денис Владимирович – судья Славянского горрайонного суда Донецкой области. Количество баллов – 687,333.
Черных Оксана Николаевна – судья Сумского районного суда Сумской области. Количество баллов – 684,467.
В общей сложности, на должности судей Сумского апелляционного суда претендовали 27 кандидатов.
Автор Вячеслав Хрипун
