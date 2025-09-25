Практика судів
Сумський апеляційний суд підсилять переважно місцеві судді: список переможців конкурсу

07:50, 25 вересня 2025
У списку переможців конкурсу – 14 суддів районних судів Сумщини та помічник судді Апеляційної палати ВАКС.
Сумський апеляційний суд підсилять переважно місцеві судді: список переможців конкурсу
Джерело фото: Суспільне Суми
Вища кваліфікаційна комісія суддів 24 вересня 2025 року затвердила список 19 переможців конкурсу на 21 вакантну посаду суддів Сумського апеляційного суду.

Нагадаємо, що у Сумському апеляційному суді наразі здійснюють правосуддя лише 4 судді.

Рекомендації для призначення переможців конкурсу на посади суддів Сумського апеляційного суду ВККС затвердить 29 вересня.

Вказаний конкурс відбувся у межах загального конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів – він є складовою конкурсу до апеляційних загальних судів так званої «першої черги».

Відповідно до рішення ВККС, переможцями конкурсу визнані:

Терещенко Ольга Іванівна – суддя Білопільського районного суду Сумської області. Кількість балів – 759,10.

Петен Яна Леонідівна – суддя Недригайлівського районного суду Сумської області. Кількість балів – 749,767.

Нестеренко Максим Васильович – адвокат. Кількість балів – 745,80.

Щербаченко Марина Вікторівна – суддя Тростянецького районного суду Сумської області. Кількість балів – 742,60.

Косолап Марина Миколаївна – суддя Ковпаківського районного суду міста Суми. Кількість балів – 739,40.

Джепа Григорій Володимирович – адвокат. Кількість балів – 739,30.

Клімашевська Ірина Валентинівна – суддя Зарічного районного суду міста Суми. Кількість балів – 735,367.

Янголь Євгеній Васильович – суддя Зарічного районного суду міста Суми. Кількість балів – 731,20.

Басова Віта Іванівна – суддя Краснопільського районного суду Сумської області. Кількість балів – 730,033.

Соколова Наталія Олександрівна – суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області. Кількість балів – 725,533.

Колодяжний Андрій Олександрович – суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області. Кількість балів – 718,933.

Худик Андрій Мирославович – помічник судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергія Боднара. Кількість балів – 711,50.

Шинкаренко Аліна Іванівна – суддя Олександрівського районного суду Донецької області. Кількість балів – 708.

Сидоренко Алла Петрівна – суддя Зарічного районного суду міста Суми. Кількість балів – 706,40.

Бондар Володимир Борисович – адвокат. Кількість балів – 700,733.

Сізов Дмитро Володимирович – суддя Липоводолинського районного суду Сумської області. Кількість балів – 700,10.

Замченко Анна Олександрівна – суддя Білопільського районного суду Сумської області. Кількість балів – 695,767.

Воронков Денис Володимирович – суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області. Кількість балів – 687,333.

Черних Оксана Миколаївна – суддя Сумського районного суду Сумської області. Кількість балів – 684,467.

В цілому, на посади суддів Сумського апеляційного суду претендували 27 кандидатів.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 19 вересня ВККС визначила переможців ще одного конкурсу на посади суддів апеляційного суду «першої черги» – Житомирського апеляційного суду.

Сумський апеляційний суд підсилять переважно місцеві судді: список переможців конкурсу

У списку переможців конкурсу – 14 суддів районних судів Сумщини та помічник судді Апеляційної палати ВАКС.

