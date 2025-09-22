Хто стане суддями Житомирського апеляційного суду – список переможців конкурсу

Рекомендації для призначення на посади суддів ВККС розгляне 29 вересня.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 вересня 2025 року затвердила список 14 переможців конкурсу на вакантні посади 14 суддів Житомирського апеляційного суду.

Рекомендації для призначення переможців конкурсу на посади суддів Житомирського апеляційного суду ВККС розгляне 29 вересня.

Вказаний конкурс відбувся у межах загального конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів – він є складовою конкурсу до апеляційних загальних судів так званої «першої черги».

Відповідно до рішення ВККС, переможцями конкурсу визнані:

Волкова Наталія Яківна – суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області. Кількість балів – 742,40.

Рябенька Таїсія Степанівна – суддя Пулинського (Червоноармійського) районного суду Житомирської області. Кількість балів – 737,33.

Скітневська Олена Максимівна – суддя Овруцького районного суду Житомирської області. Кількість балів – 737,27.

Кузнецов Дмитро Володимирович – суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя (відряджений до складу Богунського райсуду міста Житомира). Кількість балів – 731,97.

Бондар Оксана Олексіївна – адвокат. Кількість балів – 728,33.

Чеботаренко Оксана Леонідівна – суддя Окнянського (Красноокнянського) районного суду Одеської області. Кількість балів – 725,87.

Куденьчук Олексій Андрійович – адвокат. Кількість балів – 724,10.

Миколайчук Павло Валерійович – суддя Брусилівського районного суду Житомирської області. Кількість балів – 721,40 балів.

Шалота Костянтин Валерійович – суддя Корольовського районного суду міста Житомира. Кількість балів – 719,10 балів.

Панкеєва Вікторія Анатоліївна – суддя Житомирського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 714,87.

Бєлоусов Артур Євгенович – суддя Краснолиманського міського суду Донецької області (відряджений до складу Іваничівського райсуду Волинської області). Кількість балів за кваліфікаційне оцінювання – 708,87.

Котляр Антон Миколайович – суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя. Кількість балів – 707,07.

Турак Ольга Василівна – суддя Турійського районного суду Волинської області. Кількість балів – 705,10.

Костюкович Сергій Іванович – адвокат. Кількість балів – 700,53 бали.

Всього у фінальний рейтинговий список потрапили 19 кандидатів, однак перемогу у конкурсі здобули кандидати, які набрали за кваліфікаційне оцінювання більше 700 балів.

