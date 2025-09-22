Практика судов
Кто станет судьями Житомирского апелляционного суда – список победителей конкурса

07:50, 22 сентября 2025
Рекомендации для назначения на должности судей ВККС рассмотрит 29 сентября.
Высшая квалификационная комиссия судей 19 сентября 2025 года утвердила список 14 победителей конкурса на вакантные должности 14 судей Житомирского апелляционного суда.

Рекомендации для назначения победителей конкурса на должности судей Житомирского апелляционного суда ВККС рассмотрит 29 сентября.

Данный конкурс состоялся в рамках общего конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов – он является составной частью конкурса в апелляционные общие суды так называемой «первой очереди». 

Согласно решению ВККС, победителями конкурса признаны:

Волкова Наталья Яковлевна – судья Коростенского горрайонного суда Житомирской области. Количество баллов – 742,40. 

Рябенькая Таисия Степановна – судья Пулинского (Красноармейского) районного суда Житомирской области. Количество баллов – 737,33.

Скитневская Елена Максимовна – судья Овручского районного суда Житомирской области. Количество баллов – 737,27

Кузнецов Дмитрий Владимирович – судья Ильичевского районного суда города Мариуполя (откомандирован в состав Богунского райсуда города Житомира). Количество баллов – 731,97.

Бондарь Оксана Алексеевна – адвокат. Количество баллов – 728,33.

Чеботаренко Оксана Леонидовна – судья Окнянского (Красноокнянского) районного суда Одесской области. Количество баллов – 725,87. 

Куденьчук Алексей Андреевич – адвокат. Количество баллов – 724,10.

Миколайчук Павел Валерьевич – судья Брусиловского районного суда Житомирской области. Количество баллов – 721,40 баллов. 

Шалота Константин Валерьевич – судья Королевского районного суда города Житомира. Количество баллов – 719,10 баллов.

Панкеева Виктория Анатольевна – судья Житомирского окружного административного суда. Количество баллов – 714,87.

Белоусов Артур Евгеньевич – судья Краснолиманского городского суда Донецкой области (откомандирован в состав Иванычевского райсуда Волынской области). Количество баллов за квалификационное оценивание – 708,87.

Котляр Антон Николаевич – судья Хортицкого районного суда города Запорожья. Количество баллов – 707,07.

Турак Ольга Васильевна – судья Турийского районного суда Волынской области. Количество баллов – 705,10.

Костюкович Сергей Иванович – адвокат. Количество баллов – 700,53 балла.

Всего в финальный рейтинговый список попали 19 кандидатов, однако победу в конкурсе одержали кандидаты, набравшие за квалификационное оценивание более 700 баллов.

 Автор Вячеслав Хрипун

Кто станет судьями Житомирского апелляционного суда – список победителей конкурса

