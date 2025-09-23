В Киеве впервые перекрыли Крещатик во время минуты молчания, видео

23 сентября в 9:00 центр столицы впервые остановился в минуте молчания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 23 сентября в 09:00 впервые перекрыли улицу Крещатик на время общенациональной минуты молчания.

Отныне такой порядок будет действовать ежедневно.

Цель инициативы — почтить память погибших в результате российской агрессии. Движение транспорта останавливается, а граждане присоединяются к минуте молчания.

Добавим, что в Киевской области каждый день в 9:00 будут перекрывать центральные улицы населенных пунктов.

В течение одной минуты — минуты тишины — жители будут чтить память тех, кто отдал жизнь за независимость Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.