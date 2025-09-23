У Києві вперше перекрили Хрещатик під час хвилини мовчання, відео

23 вересня о 9:00 центр столиці вперше зупинився у хвилині мовчання.

У Києві 23 вересня о 09:00 вперше перекрили вулицю Хрещатик на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Відтепер такий порядок діятиме щодня.

Мета ініціативи — вшанування пам’яті загиблих унаслідок російської агресії. Рух транспорту зупиняється, а громадяни долучаються до хвилини мовчання.

Додамо, що у Київській області щодня о 9:00 перекриватимуть центральні вулиці населених пунктів.

Протягом однієї хвилини — хвилини тиші — мешканці вшановуватимуть пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність України.

