У Києві щодня перекриватимуть рух Хрещатиком на час загальнонаціональної хвилини мовчання — КМВА

14:48, 22 вересня 2025
Керівник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що щодня перекриватимуть вулицю Хрещатик о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання.
У Києві готуються перекривати рух вулицею Хрещатик щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання, заявив керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Керівник КМВА вже готує відповідне розпорядження, будуть відповідні вказівки для патрульної поліції та інших служб.

"До кінця тижня ми розпочнемо перекриття Хрещатика щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Я готую таке розпорядження. Відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді", - заявив Ткаченко. 

