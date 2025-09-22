У Києві щодня перекриватимуть рух Хрещатиком на час загальнонаціональної хвилини мовчання — КМВА

Керівник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що щодня перекриватимуть вулицю Хрещатик о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Керівник КМВА вже готує відповідне розпорядження, будуть відповідні вказівки для патрульної поліції та інших служб.

"До кінця тижня ми розпочнемо перекриття Хрещатика щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Я готую таке розпорядження. Відповідні вказівки будуть для патрульної поліції, Центру організації дорожнього руху, департаменту транспорту, підрозділам, які відповідають за комунікації в громаді", - заявив Ткаченко.

