В Киеве ежедневно будут перекрывать движение по Крещатику на время общенациональной минуты молчания — КГВА

В Киеве готовятся перекрывать движение по улице Крещатик каждый день в 09:00 на время общенациональной минуты молчания, заявил руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

Руководитель КГВА готовит соответствующее распоряжение, будут соответствующие указания для патрульной полиции и других служб.

"До конца недели мы приступим к перекрытию Крещатика ежедневно в 09:00 на время общенациональной минуты молчания. Я готовлю такое распоряжение. Соответствующие указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделениям, отвечающим за коммуникации в общине", - заявил Ткаченко.

