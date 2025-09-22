Практика судів
17:08, 22 вересня 2025
Протягом однієї хвилини — хвилини тиші — мешканці вшановуватимуть пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність України.
У Київській області щодня о 9:00 перекриватимуть центральні вулиці населених пунктів
Від цього тижня щодня о 9:00 на центральних вулицях населених пунктів Київської області зупинятиметься рух транспорту. Протягом однієї хвилини — хвилини тиші — мешканці вшановуватимуть пам’ять тих, хто віддав життя за незалежність України.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. За його словами, «у цій хвилині тиші звучить безмежна вдячність, яка гучніша за будь-які слова».

Ініціатива була порушена під час форуму «Пліч-о-пліч з ветеранами», що відбувся на Київщині за участю ветеранів, представників органів влади, бізнесу та громадського сектору.

«Це є частиною формування нової етики взаємодії з Захисниками та Захисницями України. Це наш спосіб сказати: «Ми пам'ятаємо. Ми не забудемо ніколи». Адже пам'ять — основа нашої сили, нашої єдності, нашого майбутнього», — наголосив Калашник.

