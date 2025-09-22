Практика судов
  1. В Украине

В Киевской области каждый день в 9:00 будут перекрывать центральные улицы населенных пунктов

17:08, 22 сентября 2025
. В течение одной минуты — минуты тишины — жители будут чтить память тех, кто отдал жизнь за независимость Украины.
С этой недели ежедневно в 9:00 на центральных улицах населенных пунктов Киевской области будет останавливаться движение транспорта. В течение одной минуты — минуты тишины — жители будут чтить память тех, кто отдал жизнь за независимость Украины.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник. По его словам, «в этой минуте тишины звучит безграничная благодарность, которая громче любых слов».

Инициатива была поднята во время форума «Плечом к плечу с ветеранами», который состоялся на Киевщине с участием ветеранов, представителей органов власти, бизнеса и общественного сектора.

«Это является частью формирования новой этики взаимодействия с Защитниками и Защитницами Украины. Это наш способ сказать: Мы помним. Мы не забудем никогда. Ведь память — основа нашей силы, нашего единства, нашего будущего», — подчеркнул Калашник.

Напомним, в Киеве готовятся перекрывать движение по улице Крещатик каждый день в 09:00 на время общенациональной минуты молчания.

