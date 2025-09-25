Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Рютте – о чем говорили

Зеленский и Рютте обсудили расширение программы PURL, позволяющей Украине покупать американское оружие при финансовой поддержке союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить эффективность и дальнейшее развитие инициативы PURL. Они обсудили дальнейшее расширение инициативы PURL, позволяющей покупать американское оружие при финансовой поддержке стран-членов Альянса.

Зеленский подчеркнул, что только через два месяца с момента запуска программы ее бюджет достиг $2,1 млрд. Он подчеркнул важность привлечения большего количества стран и увеличения их вкладов.

Также стороны обсудили угрозы, связанные с эскалацией российской агрессии.

Президент назвал нарушение воздушного пространства стран-членов НАТО не ошибками, а целенаправленными действиями.

