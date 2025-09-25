Зеленський провів зустріч із генсеком НАТО Рютте — про що говорили

Зеленський і Рютте обговорили розширення програми PURL, яка дає змогу Україні купувати американську зброю за фінансової підтримки союзників.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити ефективність і подальший розвиток ініціативи PURL. Вони обговорили подальше розширення ініціативи PURL, яка дозволяє купувати американську зброю за фінансової підтримки країн-членів Альянсу.

Зеленський наголосив, що лише за два місяці з моменту запуску програми її бюджет сягнув $2,1 млрд. Він підкреслив важливість залучення більшої кількості країн та збільшення їхніх внесків.

Також сторони обговорили загрози, пов'язані з ескалацією російської агресії.

Президент назвав порушення повітряного простору країн – членів НАТО не помилками, а цілеспрямованими діями.

