В Дании приостанавливал работу аэропорт из-за дронов в воздушном пространстве, видео

Аэропорт в датском Ольборге закрывали из-за неизвестных дронов.

Над воздушным пространством аэропорта Ольборг в Дании наблюдались неизвестные беспилотники. Потому аэропорт был временно закрыт. Об этом сообщает датский телеканал TV 2.

Полиция Дании заявила, что у дронов был похож сценарий на тех, которые остановили рейсы в аэропорту Копенгагена на четыре часа несколько дней назад.

Дроны затронули и военные страны, поскольку аэропорт Ольборг используется как военная база, добавили в полиции.

"Неидентифицированные дроны, наблюдавшие в Северной Ютландии, больше не находятся над воздушным пространством аэропорта Ольборг", - отметили правоохранители.

Полка получила сообщение о нескольких неизвестных дронах в воздушном пространстве над аэропортом Ольборга в 21:44 по местному времени (разница с Киевом -1 час, – ред.) от персонала аэропорта. По состоянию на данный момент правоохранители не могут уточнить, о каком количестве дронов идет речь.

Также в местных СМИ сообщали, что дроны заметили также в Эсбьерге и Сондерборге.

