В Киеве 17-летняя мать на несколько дней оставила 7-месячного сына одного в квартире

7-месячный мальчик находился в критическом состоянии более 5 месяцев в больнице, несовершеннолетней матери сообщено о подозрении.

В Киеве 17-летней матери сообщено о подозрении в оставлении ребенка в опасности и злостном неисполнении обязанностей по уходу за сыном (ч. 3 ст. 135, ст. 166 УК Украины).

По данным прокуратуры, несовершеннолетняя оставила 7-месячного сына одного в квартире на пять дней, уехав в Харьков. Ребенка изъяли в январе этого года в крайне тяжелом состоянии и госпитализировали в отделение интенсивной терапии КНП «Киевская городская детская клиническая больница №1».

Мальчик провел в реанимации более 5 месяцев. Врачи отмечают, что критическое состояние ребенка было вызвано не только тем, что малыш несколько дней оставался без еды и воды, но и систематическим ненадлежащим уходом: ребенка редко кормили, подгузники меняли нечасто, и он все время находился в постели, из-за чего появились пролежни.

Сейчас состояние ребенка стабилизировано, однако он продолжает лечение в медицинском учреждении. Вопрос о лишении матери родительских прав будет решаться позже.

Комиссионная экспертиза подтвердила, что действия матери повлекли тяжкие последствия для здоровья ребенка. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

