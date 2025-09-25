У Києві 17-річна матір на кілька днів залишила 7-місячного сина самого у квартирі

7-місячний хлопчик перебував у критичному стані понад 5 місяців у лікарні, неповнолітній матері повідомлено про підозру.

У Києві 17-річній матері повідомлено про підозру у залишенні дитини у небезпеці та злісному невиконанні обов’язків по догляду за сином (ч. 3 ст. 135, ст. 166 КК України).

За даними прокуратури, неповнолітня залишила 7-місячного сина одного у квартирі на п’ять днів, поїхавши до Харкова. Дитину вилучили у січні цього року у вкрай тяжкому стані та госпіталізували до відділення інтенсивної терапії КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня №1».

Хлопчик провів у реанімації понад 5 місяців. Лікарі зазначають, що критичний стан дитини був спричинений не лише тим, що малюк кілька днів залишався без їжі та води, а й систематичним неналежним доглядом: дитину рідко годували, підгузки змінювали нечасто, і вона весь час перебувала у ліжку, через що з’явилися пролежні.

Наразі стан дитини стабілізовано, однак вона продовжує лікування у медичному закладі. Питання про позбавлення матері батьківських прав вирішуватиметься згодом.

Комісійна експертиза підтвердила, що дії матері спричинили тяжкі наслідки для здоров’я дитини. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

