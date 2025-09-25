СБУ проводит следственные действия у бывших работников НАБУ

В НАБУ заявили, что следственные действия СБУ проводятся в отношении работников Укрзализныци, ранее работавших в Бюро.

Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что сегодня, 25 сентября, СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ.

Сейчас они - работники Укрзализныци.

В НАБУ считают, что, вероятно, следственные действия связаны с их предварительной деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, разоблачающих организованные преступные группы.

Также в НАБУ в очередной раз заявили, что "такие действия могут свидетельствовать об усилении системного давления на независимость антикоррупционных институтов".

Напомним, ранее СБУ разоблачила ряд работников НАБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины, Офис Генпрокурора и ГБР разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости.

По материалам дела, он пытался скрыть недвижимость, которую он приобрел во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.

Ранее СБУ обнародовала новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магомедрасулова, подозреваемого в торговле с РФ.

