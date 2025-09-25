СБУ проводить слідчі дії у колишніх працівників НАБУ

У НАБУ заявили, що слідчі дії СБУ проводяться стосовно працівників Укрзалізниці, які раніше працювали у Бюро.

Національне антикорупційне бюро інформує, що сьогодні, 25 вересня, СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ.

Наразі вони - чинні працівники Укрзалізниці.

У НАБУ вважають, що ймовірно слідчі дії пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи.

Також у НАБУ вчергове заявили, що "такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій".

Нагадаємо, раніше СБУ викрила низку працівників НАБУ.

Так, Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора і ДБР викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. За матеріалами справи, він намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення, але зареєстрував на підставну особу і не вказав у своїй декларації.

Раніше СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магомедрасулова, який підозрюється в торгівлі з РФ.

