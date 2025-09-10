СБУ повідомила про викриття керівника підрозділу НАБУ на приховуванні квартири – також йому анулювали доступ до держтаємниці

Окремо СБУ зазначає, що окрім недостовірного декларування правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території, але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці.

Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора і ДБР викрили заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. Про це повідомили в СБУ.

За даними ЗМІ, мова може йти про детектива НАБУ Віталія Тєбєкіна. Раніше медіа повідомляли, що у нього влітку 2025 року проводилися обшуки.

За матеріалами справи, він намагався приховати нерухомість, яку він придбав під час повномасштабного вторгнення, але зареєстрував на підставну особу і не вказав у своїй декларації.

Так, у грудні 2023 року родина посадовця НАБУ придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода, вартістю майже 100 000 доларів США. Факт придбання майна, зокрема, підтверджується перепискою між співробітником Бюро та його дружиною, показами продавця нерухомості і нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири та іншими доказами.

За даними слідства, щоб приховати свою причетність до цієї нерухомості, посадовець НАБУ та його дружина вирішили оформити право власності на цей обʼєкт на третю особу – матір своєї близької знайомої. Попри проживання родини у квартирі, у своїй декларації за 2023 рік посадовець НАБУ не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану.

Втім, відповідно до здобутих доказів, підставна особа, на яку була оформлена нерухомість, оплату за користування житлом не отримувала.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції»).

Окремо СБУ зазначає, що «окрім недостовірного декларування правоохоронці встановили, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території, але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон».

За результатами комплексної перевірки Служба безпеки припинила йому допуск до державної таємниці.

Додатково в СБУ наголосили, що дане кримінальне провадження стосується окремого співробітника НАБУ та не має стосунку до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому.

«Як і раніше, СБУ виступає за конструктивну співпрацю задля зміцнення інституційних спроможностей, очищення від проросійського впливу та посилення незалежності нашої держави», додали в СБУ.

